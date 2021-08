Anticipazioni Beautiful, uscita di scena sconvolgente: da non credere. La Carter dirà addio alla Soap in modo assolutamente inaspettato

Cosa attenderà i fan nelle prossime puntate di Beautiful? I colpi di scena nella soap opera per eccellenza non mancano mai questa volta riguarderanno un personaggio cardine, come Sheila Carter.

Le ultime indiscrezioni, condivise da SoapDirt, vedono la nota protagonista uscire di scena in modo davvero sconvolgente. La sua presenza nello show non sarà più preminente e per farla fuori gli sceneggiatori hanno ideato uno stratagemma ad hoc. Molto probabilmente, secondo le anticipazioni, potrebbe morire improvvisamente nelle prossime puntate, dopo aver continuato a destabilizzare molti personaggi. Nelle rivelazioni delle prossime puntate si parla di Steffy preoccupata per quello che reputa un tradimento del nuovo marito John Finnegan. Quest’ultimo le promette che terrà lontana Sheila, sua madre biologica, per il loro bene e quello del loro bambino.

Anticipazioni Beautiful, uscita di scena sconvolgente: Sheila potrebbe lasciare per sempre la soap

Il problema è che Jack, il padre di Finn, lo convincerà a fare il contrario, ricattato proprio dalla stessa Sheila. Un colpo di scena manderà su tutte le furie Steffy, che tornerà da un viaggio di lavoro trovando a casa sua Sheila con in braccio il figlioletto Hayes.

Questo colpo di scena potrebbe segnare in modo assolutamente prematuro il matrimonio tra Steffy e Finn. Anche Jack e Li potrebbero avere dei problemi per colpa di Sheila. La dark lady vuole confessare alla moglie del suo ex compagno che Finn è figlio biologico di Jack, mandando in crisi così anche il secondo matrimonio.

Il ricatto di Sheila sarà la causa di un problema irrecuperabile all’interno della famiglia Forrester. Un ultimo ‘regalo’ prima di salutare le scene. Forse per sempre.