WhatsApp, doppia entusiasmante novità: utenti accontentati. L’aggiornamento importante riguarda la versione desktop

Ci siamo. WhatsApp sta per scoprire delle novità molto interessanti per tutti gli utenti. I principali aggiornamenti riguardano il supporto al multidispositivo, tema centrale nell’app da molto tempo. Potersi connettere simultaneamente con computer e tablet, in modo svincolato rispetto allo smartphone principale, questo il focus in ballo.

Un passo in avanti che pone nuovamente la piattaforma del gruppo Facebook al pari dei rivali di Telegram e WeChat. In realtà il passo in avanti sulla connessione simultanea arriverà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, anche se i test ufficiali in versione beta sono già partite. L’app desktop per Windows e MacOs e quella per iPad sono vicine a vedere la luce in modo definitivo. Soprattutto quella per il tablet è davvero molto attesa.

In realtà, come riporta WaBetaInfo, la versione sperimentale (2.2133.1) è già scaricabile. Una volta installata si deve inquadrare dall’app su smartphone il codice qr che appare sul monitor del pc da connettere. Dopo aver effettuato il ‘pairing‘, ovvero l’appaiamento, si entra nel programma e si possono testare le novità che sono in arrivo nei prossimi sei mesi. WhatsApp sarà quindi fruibile sul computer anche senza aver connesso il telefono di riferimento o tenendolo addirittura spento.

Il multidispositivo è qualcosa già in vigore su Telegram e WeChat, che riescono ad utilizzarlo senza problemi ormai da tempo. WhatsApp c’è andata con i piedi di piombo e ora aprirà questa nuova chance per tutti gli utenti, soprattutto con la tanto attesa app per iPad.

Un altro degli aspetti importanti in prova sono i comandi avanzati per i messaggi vocali. Si potrà registrarli gestendo il livello di volume e potendo utilizzare la pausa e riascoltare prima dell’invio effettivo.

Un’ultima grossa novità in arrivo su WhatsApp riguarderà il trasferimento facilitato di chat da iPhone a Android e viceversa. Per ora a consentirlo saranno soprattutto i nuovi telefoni pieghevoli della Samsung e a breve se ne aggiungeranno anche altri modelli.