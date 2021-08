Vanessa Incontrada torna in tv, farà coppia con un volto amatissimo

Vanessa Incontrada torna in tv, per la prima volta sarà alla condizione di un programma storico. Con lei un partner d’eccezione

Una coppia inedita che segna un vero cambiamento, quasi epocale. Perché il 27 settembre partirà la 34^ stagione di ‘Striscia la Notizia‘ su Canale 5 e questa non è una novità. Però al bancone non ci saranno come al solito Ficarra e Picone, che hanno deciso di prendere altre strade, e nemmeno Ezio Greggio con Michelle Hunziker.

La notizia bomba è che per la prima volta il tg satirico di Canale 5 sarà condotto da Vanessa Incontrada in coppia con Alessandro Siani. L’attrice e conduttrice, che tornerà anche con uno speciale tv dedicato ai 35 anni di Zelig, proverà quindi una nuova avventura, cancellando quello che aveva detto in un’intervista una decina di anni fa. Allora aveva criticato il programma soprattutto per il ruolo delle due veline. A distanza di tempo, evidentemente ha cambiato idea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milly Carlucci, arriva una inaspettata confessione: fan senza parole

Vanessa Incontrada torna in tv, ecco chi troveremo insieme a lei in studio

Nuova la coppia di conduttori, almeno quella che inizierà la stagione di ‘Striscia la Notizia’. Ma nuovo anche il resto del cast, perché dopo quattro anni Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno lasciato il posto a due nuove veline, Talisa Ravagnani e la Giulia Pelagatti (entrambe lanciate da Amici).

Questo il messaggio di Alessandro Siani: “Evviva Striscia…questa è la notizia! Ringrazio Antonio Ricci. Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in TV mi ha risposto: Ma perché sei un virologo???. In questi anni spesso Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta. Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!!! Mi ha parlato della presenza della talentuosissima e bellissima Vanessa Incontrada. Degli sberleffi, delle inchieste e degli smascheramenti che stanno preparando. E mi ha detto che sa che festeggio i miei 25 anni di carriera e condividerli con la famiglia di Striscia poteva essere un gran bel regalo!”.