Un’indiscrezione sensazionale ha mandato in fibrillazione il pubblico di Uomini e Donne. È stata rivelata l’identità del primo tronista.

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio tornerà a settembre sul piccolo schermo e, intanto, lo studio di Canale 5 riaccoglie dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

L’autrice del programma, Raffaella Mennoia, si ritrova ad affrontare una situazione abbastanza spiacevole. Come ha ricordato lei stessa su Instagram oggi verrà effettuata la prima registrazione di questa nuova edizione. Lei è stata molto assente in quest’ultimo periodo “un po’ per scelta”, ma soprattutto perché il cagnolino Saki non è stato bene e per questo motivo, Raffaella ha preferito interrompere le sue vacanze ed è tornata a Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Rai, programma amatissimo si fermerà prima del previsto: pubblico senza parole

Uomini e Donne, indiscrezione sensazionale: rivelata l’identità del primo tronista

Oggi, come anticipato, inizieranno le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne. Il pubblico è curioso di conoscere chi saranno i protagonisti di questa edizione del dating show condotto da Maria De Filippi e, ancor prima dell’avvio della trasmissione, è già giunta un indiscrezione.

Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da parte di un follower che ha rivelato chi arriverà sul trono del dating show condotto da Maria De Filippi. “Ciao Deianira. Se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995, abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%”.