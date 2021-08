Temptation Island, una coppia nella bufera: scoperta tutta la verità

Temptation Island, una coppia nella bufera: molti sospettavano che stessero bluffando già nel programma, ora scoperta tutta la verità

Un docu reality, come dovrebbe essere nelle intenzioni di chi l’ha inventato? Oppure una fiction, nella quale quasi tutti recitano un copione stabilito a tavolino con gli autori oppure deciso ancora prima di partire? Il dibattito su Temptation Island è aperto da sempre e dopo l’edizione 2021 i dubbi aumentano.

In particolare quelli su una coppia che ha fatto discutere fin dal primo giorno, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Il loro atteggiamento per tutta la durata del programma condotto da Filippo Bisciglia è sembrato sempre troppo distaccato, diverso da quello delle altre coppie. Tutti erano sicuro che alla fine si sarebbero lasciati, come in effetti è successo. ma ora il pubblico dubita che i due ragazzi fossero ancora una coppia quando sono entrati nel villaggio dei fidanzati.

Temptation Island, una coppia nella bufera: i sospetti del pubblico aumentano

Ufficialmente, dopo la fine di Temptation Island 2021 Jessica è uscita con l’ex tentatore Davide Basolo, ma la loro storia non è decollata e sono già separati. Invece Alessandro ha frequentato l’altra tentatrice, Carlotta Adacher e qui nascono i problemi.

Perché la nuova coppia ha deciso di fare una vacanza a Mykonos, isola greca gettonatissima anche dagli italiani. Solo che stranamente negli stessi giorni è arrivata anche Jessica, in compagnia di alcuni amici. E una sera, come ha segnalato un utente all’esperta di gossip Deianira Marzano, i due ex fidanzati e Carlotta erano tutti insieme nello stesso locale. Ma mentre Alessandro e l’ex tentatrice stavano al tavolo “in pista c’era Jessica che si baciava con un altro. Faceva proprio uno show“.

Quello che sembra strano a molti è che Jessica e Alessandro continuino a frequentarsi (erano insieme anche al matrimonio di un’altra coppia uscita da Temptation) come se nulla fosse. E per questo, il sospetto che fossero già scoppiati prima di cominciare il programma aumenta.