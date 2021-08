Royal Family, risolto un altro mistero: Kate Middleton lo adora

Royal Family, risolto un altro mistero: è una delle tante eredità lasciate da Lady Diana e Kate Middleton lo adora. Ma poteva essere di Harry

Lo indossa da undici anni, tirandolo fuori nelle occasioni che contano, e fa parte integrante della sua vita. Ma non tutti conoscono la vera stori dell’anello di fidanzamento che il principe William ha regalato a Kate Middleton per chiederle di sposarlo e i lavori che questo ha comportato.

Era il 2010 quando l’erede al trono ha chiesto ufficialmente alla sua fidanzata di diventare sua moglie. E al dito le ha messo uno splendido uno zaffiro ovale da 12 carati, di colore blu, con 14 diamanti solitari tutto intorno. Una delle tante eredità di Lady Diana passata direttamente alla sua erede.

Come spiega ora la stampa britannica però le dita della Middleton erano più piccole rispetto alla grandezza dell’anello che quindi è stato leggermente modificato perché rischiava di perderlo. Ci hanno pensato i gioiellieri reali che lo hanno reso indossabile anche dalla principessa. E ancora oggi è il suo preferito: “Kate lo adora – ha confessato un insider al ‘Sun’ – e non lo molla mai”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Royal Family, l’errore imperdonabile di Kate Middleton: lo fanno tutti!

Royal Family, risolto un altro mistero: quell’anello poteva essere di Meghan Markle

Ma quello che in pochi sapevano, è la vera storia di questa eredità. Perché l’anello che è al dito di Kate Middleton poteva invece essere della sua eterna rivale, Meghan Markle come ha raccontato in tv l’ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell.

Dopo la morte di Lady D, il principe Carlo aveva detto ai due figli che avrebbero potuto dividersi tutto ciò che era appartenuto alla mamma, a partire dai gioielli. Quello zaffiro era finito ad Harry, ma quando il fratello ha deciso di chiedere la mano di Kate, lui gli ha dato via libera dicendo che poteva tranquillamente prenderlo. Così è stato.