Uno dei programmi più amati dai telespettatori, in onda su Rai1, si fermerà prima del previsto.

Dedicato, il programma condotto da Serena Autieri, si fermerà infatti prima del solito, esattamente attorno alle 10.55, quindi un’ora dopo l’inizio. Il motivo è il seguente: la conduttrice saluterà il pubblico anzitempo per lasciare spazio ad una santa messa speciale celebrata da Papa Francesco, che la rete trasmetterà fino a mezzogiorno.

La messa in questione sarà dedicata alle vittime del terribile terremoto del 24 agosto 2016 che ha sconvolto il centro Italia. In occasione del quinto anniversario, verrà dunque celebrata una messa in memoria di coloro che hanno perso la vita in quel tragico evento.

Rai, programma amatissimo si fermerà prima del previsto: pubblico senza parole

Serena Autieri andrà in onda con Dedicato solo per un’ora per poi lasciare la linea a Papa Francesco. Dopo la santa messa però il programma tornerà in video e farà compagnia al pubblico della prima rete con un breve segmento di circa 20 minuti fino alle 12.20. Subito dopo la linea, come da palinsesto, passerà a Terence Hill, ossia a Don Matteo, eccezionalmente in onda con un solo episodio anziché due.