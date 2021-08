Milly Carlucci, arriva una inaspettata confessione: fan senza parole. La presentatrice ha svelato un lato molto doloroso del suo passato

E’ uno dei volti di riferimento della televisione di Stato. Milly Carlucci si è ritagliato nel corso del tempo sempre maggiore credibilità agli occhi del pubblico del piccolo schermo. Dal 2005 conduce in modo trionfale il format ‘Ballando con le stelle’, ospitando in ogni edizione fior fior di vip e personaggi dello sport. Sul palco davanti a lei si sono esibiti da Massimiliano Rosolino a Diego Armando Maradona e ora il grande obiettivo è portare Marcell Jacobs su Rai1. Il fresco vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, potrebbe diventare ballerino per una sera o addirittura concorrente fisso. Vedremo se la Carlucci riuscirà a convincerlo.

Nel frattempo ha rilasciato una bella intervista a DiPiùTv, parlando del suo passato oltre che del suo futuro. Al centro della chiacchierata c’era il suo rapporto con i genitori e le discusse scelte fatte da adolescente. La sua scelta di intraprendere la carriera dello spettacolo non fu accolta con gioia dal padre, un comandante dell’esercito. Milly decise di andare a studiare a Los Angeles recitazione, trovando dall’altra parte della barricata un forte scetticismo.

LEGGI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, fan entusiasti dopo l’ultima decisione: c’entra Stanzani

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex tronista confessa tutto: “Non mi sento in forma”

Milly Carlucci, arriva una inaspettata confessione: il padre non approvava la sua carriera

“Mio padre mi diceva che andavo a perdere solo tempo. Il mondo della tv era per lui solo un’illusione. Mi negò ogni aiuto economico”, ricorda la Carlucci.

Dopo i suoi successi professionali, però, il padre ha capito che la sua scelta fu quella giusta.

“Lui era preoccupato per me e lo capisco, ma quando poi come riconoscimento alla carriera sono diventata Cavaliere della Repubblica e poi Commendatore per lui è stata un’esplosione di gioia”.

Ora la sua testa è tutta sulla prossima edizione di ‘Ballando‘ che sarà per la prima volta senza Raimondo Todaro, passato ad ‘Amici‘. La conduttrice dovrà fare a meno anche di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa. Il cast verrà ultimato nei prossimi giorni per essere pronti all’avvio a metà settembre.