Ilary Blasi rivela tutto: la novità manda in visibilio i fan. L’annuncio riguarda il suo nuovo progetto ‘Star in the Star’, a breve al via

Il suo successo sulle reti Mediaset è stato certificato dall’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. Ilary Blasi ha raccolto il testimone da Alessia Marcuzzi, catapultandosi ai vertici del piccolo schermo, a ‘soli’ quarant’anni. Di strada ne ha fatta tanta dai tempi de ‘Le Iene‘ e ora non è solo la moglie di Francesco Totti, ma un volto che brilla di luce propria. Ora per lei c’è in rampa di lancio anche un altro programma, che partirà il prossimo 16 settembre, su Canale 5. Stiamo parlando di ‘Star in the Star’, presentato ufficialmente dalla diretta interessata in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

“È un celebrity show dove troveremo dieci personaggi famosi in grado di cantare. Dovranno immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli, ma saranno truccati e acconciati come se fossero loro. Sarà impossibile capire capire chi si nasconde dietro la maschera. Non lo saprò neppure io!“, Spiega la Blasi.

Ilary Blasi rivela tutto: tutte le novità di ‘Star in the Star’

Nel cast di ‘Star in the Star‘ troveremo personaggi del calibro di Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella. Per quanto riguarda la giuria, ogni puntata verrà invitato un giudice diverso, come guest star altrettanto famosa. Per vincere i concorrenti non dovranno solo cantare in modo adeguato, ma verranno giudicati anche per il loro livello di immedesimazione con la star di riferimento. Tra l’altro lo studio di Cologno Monzese che verrà utilizzato per la messa in onda è lo stesso de ‘L’Isola dei Famosi’. Sul pavimento ci sarà una grande stella e le tre poltrone dei giudici daranno le spalle al pubblico.

La Blasi conclude dicendo: “Introdurrò le varie celebrità, darò la parola ai giudici, magari interverrò nelle discussioni. Non vedo l’ora di iniziare”.