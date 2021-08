Fortnite, arrivano pesanti critiche: “Così è troppo semplice”

Non si placano le lamentele nei confronti di Fortnite e, nello specifico, di uno dei punti che hanno reso il battle royale così amato

Tantissime le novità pensate da Epic Games per Fortnite. Tra modalità esclusive, nuovi eventi, skin e molto altro, per gli utenti c’è sempre qualcosa di nuovo da fare e da scoprire. Uno dei punti che hanno reso il titolo così popolare in tutto il mondo sono le Sfide.

Queste permettono di avanzare più facilmente di livello e talvolta di ottenere interessanti ricompense da sfoggiare in-game. Proprio in questo senso, negli ultimi tempi non si placano le lamentele da parte degli utenti.

Fortnite, critiche alle Sfide: “Sono troppo semplici”

Incredibile, ma vero. Questa volta sono gli utenti a chiedere a Fortnite di rendere le sfide più complicate. “Colleziona i vasi da Lazy Lake“, “Prendi le lattine col cibo per gatti“: tutte cose che ai giocatori del battle royale non possono entusiasmare.

Un punto che è stato più volte affrontato nel corso degli ultimi tempi, con chi già rimpiange le vecchie stagioni e chiede una svolta ad Epic Games. Sarà così? La software house si è fatta più volte riconoscere proprio perché ascolta la community, vedremo cosa succederà questa volta.