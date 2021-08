Calciomercato Juventus, prende vita l’intreccio con l’Inter: si può chiudere!

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero pronti ad imbastire una trattative che vede coinvolta anche l’Inter

La Juventus è alle prese con le ultime questioni da risolvere nella settimana che porterà alla fine del calciomercato estivo. Rimane vivo il rebus Cristiano Ronaldo, col portoghese che è partito dalla panchina contro l’Udinese e potrebbe clamorosamente lasciare Torino a fine estate.

Ci sono però anche altri nomi con la valigia in mano e che sarebbero pronti a cambiare aria. Uno di questi è Bernardeschi, avvicinato a diversi club di Serie A. Lo vuole anche la Lazio di Maurizio Sarri, ma solo ad una condizione: c’entra anche l’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinforzo in extremis: Maldini fiuta l’affare

Calciomercato Juventus, Bernardeschi alla Lazio se Correa va via

Federico Bernardeschi potrebbe finire alla Lazio entro la fine del calciomercato, salutando così la Juventus dopo alcune stagioni tutt’altro che semplici. Un intreccio che potrebbe farsi, ma solo ad una condizione: Joaquin Correa deve passare all’Inter.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può partire davvero: scelto il sostituto!

Come spiegato da Graziano Campi a Top Calcio 24, infatti, qualora l’argentino dovesse rimanere in biancoceleste diventerebbe tutto più complicato. Saranno giorni caldissimi anche in questo senso.