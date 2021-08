Calciomercato Inter, svolta clamorosa: arriva la rescissione immediata?

Calciomercato Inter, una delle stelle del club ha il futuro segnato. Ecco cosa ha deciso la dirigenza dopo alcune valutazioni

Ancora qualche giorno e l’Inter potrà finalmente fare il punto su questa turbolenta sessione di calciomercato. Manca l’ultimo attaccante, la ciliegina sulla torta per dimenticare definitivamente Romelu Lukaku e puntare a far bene sia in Serie A che in Champions League con Simone Inzaghi alla guida.

C’è però un nome che continua a tenere banco, e faceva parte del club anche lo scorso anno: stiamo parlando di Alexis Sanchez. Le sue condizioni sono ancora un rebus, tanto che la dirigenza sta valutando cosa farne.

Calciomercato Inter, Sanchez via subito? No, per il momento

Si è addirittura parlato di una possibile rescissione anticipata per Alexis Sanchez, con l’Inter pronta a risparmiare sul suo ingaggio e puntare su altri profili. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, però, almeno per il momento la dirigenza ha deciso di confermarlo.

L’idea è infatti quella di aggiungere un altro giocatore al reparto offensivo, non di toglierlo. Non è però da escludere una sua possibile cessione già nel mercato di gennaio o la prossima estate.