Ballando con le Stelle, scippo a Mediaset? Trattative in corso per portare in prima serata su Rai 1 un volto amatissimo dal pubblico

Lavori in corso: è questo il cartello idealmente appeso dallo staff di Ballando con le Stelle che partirà in prima serata sui Rai 1 a metà ottobre. ma già adesso è tempo di casting e secondo gli ultimi rumors sono moltissimi i nomi dei potenziali ballerini per Milly Carlucci. Ma uno colpisce più di tutti, quello di Alessia Marcuzzi che sarebbe pronta per il grande salto.

Non facile per lei dare l’addio a Mediaset dopo cinque lustri passati insieme, ma ormai la sua è una decisione senza ripensamenti e che apre nuove prospettive sul futuro. Compresa quella di diventare la star di uno dei programma di punta per quella che fino a due mesi fa per lei era concorrenza.

Alessia è rimasta scottata dal fatto che a Mediaset non ci fossero progetti adatti a lei, soprattutto adesso che si era liberata la domenica pomeriggio dopo l’addio a Barbara D’Urso. Così ha deciso di rimettersi in gioco e Ballando con le Stelle, come era stato lo scorso ano per Elisa Isoardi, potrebbe essere l’occasione ideale.

Ballando con le Stelle tenta Alessia Marcuzzi, trattativa non facile

Ma cosa c’è di vero nelle indiscrezioni che vorrebbero Alessia Marcuzzi nel cast di Ballando con le Stelle 2021? Al momento, come spiega TvBlog, ci sono state trattative tra le controparti che però non si annunciano facili e comunque non hanno portato ancora ad un contratto.

Sicuramente il nome della conduttrice romana sarebbe un colpo doppiamente importante per Milly Carlucci che però non si sbottona. Per ora non lo fa nemmeno Alessia che si sta godendo le vacanze in attesa di capire cosa fare nella seconda parte della sua carriera. Il settimanale ‘Chi’ aveva rivelato trattative in corso con Discovery per un programma inedito, ma anche su quel fronte non ci sono novità.