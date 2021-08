WhatsApp, trucco geniale per “controllare” il proprio partner: i dettagli su come fare. La chat più usata del mondo ci permette di avere tutto sotto controllo

Ormai non c’è alcun dubbio sull’utilità di WhatsApp. La chat più diffusa del mondo ci consente sia di lavorare che di mantenere i nostri rapporti con parenti, amici e contatti stretti. La pandemia di Covid ha reso centrale lo smart working e con esso è diventato fondamentale poter dialogare in tempo reale con colleghi e superiori. I gruppi sulla piattaforma americana sono una vera e propria moda, con diversi temi trattati e con numeri variabili di partecipanti. Stanno sostituendo in tutto e per tutto quello che poteva essere il bar o la piazza, dove discutere di alcuni argomenti scottanti. Anche tra i partner WhatsApp è davvero irrinunciabile. In molte coppie ci si spia a vicenda per scoprire eventuali tradimenti o segreti.

WhatsApp, trucco geniale per “controllare” il proprio partner: il metodo più utilizzato

Le relazioni extraconiugali passano spesso attraverso lo smartphone, non solo per la condivisione di messaggi, ma anche per foto e video. La privacy tra moglie e marito viene sovente infranta andando a controllare il telefono. Accedere direttamente alla chat è il modo più sicuro per avere le conferme desiderate.

Ma spesso non è così semplice poter posare il proprio sguardo su quello che si sta cercando. Per questo bisogna utilizzare anche altri metodi più specifici. Uno di questi è l’adozione del sistema WhatsApp Web. Proprio attraverso l’estensione desktop dell’applicazione di messaggi, è possibile monitorare in tempo reale chiunque vogliamo.

Con WhatsApp Web si può sincronizzare le conversazioni da uno smartphone ad un computer. Basta quindi avere a disposizione un laptop e il telefono in questione per collegare il device altrui e scaricare tutto. Le chat saranno anche aggiornate in tempo reale e quindi disponibili alla lettura.