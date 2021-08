Uomini e Donne, dramma Covid per storica coppia: fan preoccupati. Sono positivi da molto tempo e non riescono ad uscirne

Purtroppo nonostante i numeri sotto controllo e gli ospedali svuotati, l’emergenza Covid è tutt’altro che terminata. La campagna vaccinale nel nostro Paese prosegue spedita anche in questa calda estate e sta portando la percentuale di immunizzati verso il 60% (con doppia dose). Ci sono però alcuni casi di positività che continuano a preoccupare. Nel caso specifico parliamo di Beatrice Valli e Marco Fantini, ancora alle prese con il coronavirus, al pari dei loro figli. Durante la loro vacanza a Forte dei Marmi, due settimane fa, tutto il nucleo familiare ha scoperto di essere contagiato. La variante Delta, molto aggressiva, non li ha risparmiati, lasciandoli positivi a distanza di 14 giorni. Gli ultimi tamponi a cui si sono sottoposti, infatti, hanno mostrato il contagio ancora in corso.

Uomini e Donne, dramma Covid per storica coppia: Beatrice Valli e Marco Fantini ancora positivi

La stessa ex concorrente di Uomini e Donne ha confermato questa mattina di essere ancora molto preoccupata. In una storia su Instagram, la Valli ha detto: “Tutta la famiglia continua a essere positiva”, a eccezione della piccola Bianca, l’unica uscita dal tunnel.

“Siamo ancora tutti positivi, ma a bassa carica. Dicono che si è vicini alla negativizzazione, anche se non è sempre così. Si può andare avanti un’altra settimana o dieci giorni. Noi comunque siamo ancora chiusi in casa. L’unica negativa del tutto è Bianca”, ha spiegato l’influencer.

Lo stesso Marco Fantini è alle prese con il virus, anche se non si conoscono esattamente i suoi sintomi. I due modelli usciti dal salotto di Maria De Filippi, hanno avuto due figlie: Bianca (3 anni) e Azzurra (di appena tre mesi e mezzo). Beatrice ha anche un altro figlio, Alessandro, nato dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

La Valli e Fantini hanno annunciato che nel 2022 convoleranno a nozze, dopo aver spostato la fatidica data da settembre 2021 alla prossima primavera. L’evento sarà sicuramente seguitissimo sui social e i fan già non vedono l’ora. L’importante è che si rimettano al più presto.