Silvia Toffanin, l’annuncio commuove tutti i fan: sta per accadere e cambierà per sempre il destino di un programma storico

Lo sapevamo da un paio di mesi, dopo che Mediaset aveva ufficializzato tutti i palinsesti per la ripresa autunnale dei suoi programmi. Ma adesso una delle novità più attese della prossima stagione è una realtà oltre che una bellissima sorpresa per tutti i fan dello storico programma di Canale 5.

Silvia Toffanin, dopo un’estate di relax, è pronta a farsi in due per la rete. Perché da settembre, quasi sicuramente nel weekend dell’11 e 12, Verissimo terrà compagnia al suo pubblico per due volte alla settimana. Comincia la 26esima edizione del talk show, per la compagna di Pier Silviio Berlusconi sarà la sedicesima ma in realtà è come una prima volta.

#Verissimo: il promo di Canale 5 con l’annuncio del doppio appuntamento della domenica. pic.twitter.com/q7tNafLhOr — Roberto Mallò (@robymallo) August 23, 2021

Silvia Toffanin, l’annuncio commuove tutti i fan: il promo di Verissimo svela cosa succederà

Uno dei programmi più longevi in casa Mediaset infatti avrà una nuova collocazione. Per la prima volta infatti oltre all’edizione del sabato pomeriggio alle 16 ci sarà anche quella della domenica sempre nella fascia pomeridiana. Una sfida importante, anche perchè di fatto la Toffanin andrà a sostituire lo spazio gestito da Barbara D’Urso e arriverà dopo il lancio di Anna Tatangelo con ‘Scene da un matrimonio’.

Una vera scommessa, considerando che Verissimo domina nella fascia pomeridiana del sabato, totalizzando ascolti spessi vicini al 30% di share con quasi 4 milioni di spettatori. “Grandi emozioni da vivere insieme. Verissimo raddoppia. Per la prima volta in onda di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato. A settembre su Canale 5”, recita il promo. E la prima ad aspettare con ansia l’esame è proprio Silvia che però sa di avere l’appoggio di tutto il suo pubblico.