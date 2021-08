All’interno della Royal Family starebbe crescendo il malcontento per le continue dichiarazioni di Harry e Meghan, che oltre a rivelare alcuni dettagli privati, starebbero mettendo in cattiva luce tutti i componenti della famiglia reale.

La Royal Family, ed in particolare la regina Elisabetta II, non avrebbero preso bene le dichiarazioni che Meghan ed Harry starebbero facendo periodicamente da quando hanno rilasciato l’intervista alla giornalista americana Oprah Winfrey. Le accuse di razzismo, o di mancato intervento sulla questione, avrebbero creato disappunto a Buckingham Palace.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la pesante accusa al principe Harry: il motivo è bizzarro

NON PERDERTI >>> Royal Family, battesimo di Lilibet Diana: la sorprendente decisione di Harry e Meghan

Inoltre, il marito di Meghan avrebbe iniziato a registrare una serie di podcast, in cui avrebbe rivelato alcuni aspetti privati della vita quotidiana della Royal Family inglese. La regina vedrebbe come un pericolo l’uscita imminente della biografia di Harry Windsor, che parrebbe contenere diversi dettagli segreti della famiglia.

Royal Family, arriva l’ordine della regina Elisabetta ai legali: porterà Harry e Meghan in tribunale?

Secondo quanto rivelato dal tabloid inglese The Sun, la regina Elisabetta II sarebbe davvero esasperata da questa situazione. La percezione è che starebbe purtroppo danneggiando seriamente l’immagine pubblica della famiglia reale. Piuttosto che togliere il titolo di duchi ad Harry e Meghan, avrebbe deciso di intraprendere un’altra strada.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, c’è un positivo al Covid: clamorosa decisione della Regina Elisabetta

Elisabetta avrebbe dato ordine ai legali di verificare la possibilità di fare causa ad Harry e Meghan per danno di immagine. Al momento non è dato sapere se la Royal Family ha intenzione di portare Harry e Meghan in tribunale. È però evidente il fastidio che generano le continue dichiarazioni dei duchi di Sussex.