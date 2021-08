Monete rare, queste vecchie Lire valgono una fortuna: come sono fatte

Monete rare, ce ne sono alcune che valgono un tesoro. Queste vecchie Lire potrebbero farvi guadagnare un bel gruzzoletto

Come ormai noto ai più, il mondo del collezionismo è in continua espansione e sta ottenendo numeri da far perdere la testa. Con l’esplosione di internet, sempre più appassionati si affidano a portali specifici sia per vendere che per acquistare oggetti unici.

Si parla principalmente di monete rare e di francobolli, ma anche sneakers, vinili, videogiochi, smartphone e molto altro. Parlando proprio di monete, ci sono alcune vecchie Lire che potrebbero farvi guadagnare cifre folli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fumetti rari, alcuni valgono una cifra spropositata: controlla subito!

Monete rare, oltre 300 euro per queste vecchie 20 Lire

Oggi vi parliamo delle 20 lire del 1927, tra le monete più ricercate e che – secondo quanto riferisce il sito Moruzzi Numismatica – possono arrivare a valere circa 330 euro. Come riconoscerla? Su una facciata presenta il volto del Re verso destra, mentre sul retro vi è una figura maschile nuda che fa il saluto romano ad una donna seduta.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Monete rare, una particolare versione vale un tesoro: come riconoscerla

Se per caso doveste averla in casa, il consiglio è quello di metterla subito in vendita. In caso si scatenino aste, potreste portarvi a casa anche cifre più alte di quella sopraindicata.