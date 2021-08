Mediaset ha preso una clamorosa decisione. Un amatissimo programma verrà rinviato: il motivo mette in discussione anche il futuro

In queste ore il pubblico di Mediaset non ha preso bene la notizia del rinvio di Mattino Cinque e la promozione di Morning News di Simona Branchetti nel mattino della rete ammiraglia del Biscione. I conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi avrebbero dovuto riprendere la conduzione del programma lunedì 6 settembre ma Mediaset ha deciso di allungare per altre due settimane Morning News, rimandando quindi Mattino Cinque a lunedì 20 settembre.

Mediaset, clamorosa decisione: programma amatissimo verso il rinvio

La scelta, come si sarà potuto dedurre, è dovuta semplicemente agli ascolti da record che il nuovo programma su Canale 5 ha registrato e continua a registrare nella fascia mattutina dell’estate. Sarà solo una questione di audience? La risposta ni.

La decisione dell’azienda potrebbe essere riconducibile a una questioni di costi. Morning News sarebbe più economico di Mattino 5. Infatti, come hanno informato i colleghi de il Tempo, la Panicucci avrebbe avuto un mancamento una volta messa a conoscenza di ciò. Tramite i social però ha voluto mettere a tacere il tam-tam mediatico: “In un momento storico in cui le fake news sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news. Stop fake news”