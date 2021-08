Mara Venier, indiscrezione bomba: “Nuovo programma in prima serata”. La presentatrice di Rai1 è pronta ad abbracciare un progetto diverso

E’ uno dei volti più riconoscibili della tv di Stato. La sua militanza in Rai è ormai lunghissima, così come il suo matrimonio professionale con Domenica In. Mara Venier è campionessa di ascolti, con il suo salotto del piccolo schermo sempre pieno di ospiti illustri. La sua vittoria di share è stata davvero schiacciante nei confronti di Canale 5 e anche quest’anno potrebbe ripetersi. Come ogni stagione, prima della pausa estiva, la Venier pensa di lasciare il suo posto, salvo poi fare marcia indietro e rimanere saldamente al suo posto. La Rai non si è mai opposta alle sue decisioni e continua ad offrirle la chance di condurre lo show più importante del week end. Ora però nel cassetto di Mara c’è anche un sogno professionale diverso. Come svelato dal settimanale Nuovo Tv, vorrebbe uno show tutto suo, ricco di ‘lustrini e paillettes’. Una prima serata dove mostrare tutta la sua bravura a 360°.

Mara Venier, indiscrezione bomba: vorrebbe un programma tutto suo in prima serata

Ma in molti si domandano se veramente lascerà ‘Domenica In’ dopo il 2022. Nel corso di una presentazione letteraria a Viareggio, come riporta la stessa fonte, ha ammesso: “Domenica In è molto faticoso e complicato. Non so dire di no alla domenica pomeriggio”. In più ha confermato che questo sarà il suo anno alla guida del format e in molti sono già dispiaciuti. Dal prossimo autunno troverà come rivale Anna Tatangelo su Canale 5 e non la solita Barbara D’Urso.

La cantante sarà al timone di ‘Scene da un matrimonio’, debuttando alla conduzione. Per vincere la sfida ‘Domenica In’ lancerà anche una novità riguardante un piccolo talent all’interno dello show. In molti sperano in un altro successo.