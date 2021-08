Grande Fratello Vip, una vincitrice è tornata single: i rapporti con il suo ex

Grande Fratello Vip, una vincitrice è tornata single: come sono adesso i rapporti con il suo ex a distanza di qualche tempo?

Una storia portata avanti nel tempo, che era già stata interrotta una volta ma poi era anche ripresa e sembrava poter portare lontano. Invece Paola Di Benedetto, ex modella vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e oggi apprezzata conduttrice in radio, ha detto basta al suo rapporto con Federico Rossi, una delle due parto della coppia Benji&Fede.

Ma oggi come sono i rapporti tra i due ragazzi? Lei qualche tempo fa aveva confermato che comunque continuano a sentirsi perché tra loro è rimasto l’affetto. la conferma arriva nelle ultime ore anche dalle parole del, cantante emiliani, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Siamo sempre stati complici a prescindere dall’essere fidanzati. Siamo in ottimi rapporti”.

Grande Fratello Vip, la coppia è scoppiata e ci sono grandi progetti in vista

Lo stesso vale per la sua storia con Benjamin Mascolo. Una coppia di successo, amatissima dal pubblico ma che secondo lui aveva dato tutto. Era nata come un progetto per i giovani, per un preciso target di pubblico,. Adesso ognuno aveva idee diverse e diversi obiettivi, per questo è stato un addio indolore e continuano a sentirsi rispettandosi.

I sogni di Fede adesso sono altri: “Mi piacerebbe andare anche a Sanremo, ma il mio primo Festival voglio che sia speciale, con una canzone che mi soddisfa, quindi non so quando sarà. Se vado, vado perfettamente integro con me stesso”.