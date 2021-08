Grande Fratello Vip 6, arriva una coppia esplosiva: fan in fermento

Grande Fratello Vip 6, secondo le ultime anticipazioni nella Casa entrerà una coppia davvero esplosiva: fan in fermento

Il 13 settembre si avvicina così come la prima puntata del Grande Fratello Vip 6 che promette di essere ancora più ungo rospetto all’ultima edizione finendo solo ad aprile. lo scopriremo solo più avanti, ma intanto la curiosità di tutti è per il cast del reality che sta prendendo forma.

Uno dei nomi più caldi e sicuramente più esplosivi è quello di Soleil Sorgé che secondo il settimanale ‘Oggi’ sarà sicuramente una delle concorrenti. La modella e influencer, che in passato ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, è famosa anche per un carattere forte e deciso che la porta spesso ad avere discussioni anche clamorose.

E secondo l’esperto di gossip Alberto Dandolo sarà così anche questa volta perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne troverà una persona con cui è in lite da tempo. Molti pensavano che potesse essere primo momento si era pensato a Luca Onestini, l’ex tronista che l’aveva scelta ai tempi del dating show di Maria De Filippi, ma in realtà la verità è un’altra.

Grande Fratello Vip 6, arriva una coppia esplosiva: tutti gli indizi portano lì

Ora infatti molti indizi cadono su un altro famoso influencer, Iconize/Marco Ferrero. Non tutti lo ricordano, ma qualche mese fa il ragazzo aveva denunciato di aver subito un’aggressione omofoba. Poi però era emerso chiaramente che si era inventato tutto e questo gli era costato molto in popolarità.

Uno delle più decise nel criticarlo era stata proprio Soleil Sorgé che lo aveva demolito sui social e da lì erano nate discussioni durate diverse settimane. In più Iconize è anche un ex fidanzato di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione. Ma lui che ne pensa? A precisa domanda di un follower, ha risposto “vi lascio nel dubbio!”. Aspettiamo l’annuncio quindi per capire tutto.