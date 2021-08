Covid-19, bollettino 23 agosto: 4.168 contagiati e 44 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati del bollettino Covid-19: vediamo gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Oggi arrivano notizie più confortanti rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagiati è in decremento, pari a 4.168 persone mentre ieri erano stati 5.923. Sale invece quello legato ai decessi, oggi a quota 44 e più alto quindi rispetto ai 23 della giornata di ieri.

Covid-19, bollettino 23 agosto: sale il tasso di positività e aumentano anche i ricoveri

Esaminando gli altri dati essenziali del bollettino Covid-19 appena emesso dalla Protezione Civile, aumenta anche il tasso di positività. Sono stati refertati 101.341 tamponi (numero più basso del solito perché relativo alla domenica) e il tasso è pari al 4,1% (+0,7% al 22 agosto). Ci sono anche 3.505 guariti, i ricoveri sono 161 in più, con 13 pazienti in più nelle terapie intensive. Infine le dosi di vaccino somministrate in totale sono 75.306.022.