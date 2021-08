Calciomercato Milan, c’è un nome nuovo in arrivo: alla fine la spunta lui! Maldini e Massara chiuderanno a breve un’altra operazione

Il campionato ha aperto i battenti nello scorso week end, con la vittoria di tutte le big, eccezion fatta per la Juventus. Stasera l’ultima a scendere in campo sarà il Milan, a Marassi contro la Sampdoria di D’Aversa. Il ‘Diavolo‘ ha ultimato nel migliore dei modi la preparazione ed è pronto a inaugurare una stagione che dovrà essere ricca di soddisfazioni. C’è il ritorno in Champions da onorare e la speranza di essere protagonisti in Serie A fino alla fine. Stefano Pioli ha a disposizione una rosa piuttosto assortita ma conosce bene le piccole falle ancora insite in essa. Con il ritorno di Bakayoko (chiusura attesa in questi giorni), il centrocampo verrà messo in cassaforte e ci si cautelerà anche per la partenza di Kessie a gennaio per la Coppa d’Africa. Pietro Pellegri è il colpo definito per l’attacco, ad affiancare l’esperienza di Giroud e Ibrahimovic. Con Florenzi anche la batteria degli esterni difensivi può definirsi nutrita. Ora quello che manca è il vero sostituto di Calhanoglu. Un trequartista in grado di accendere la luce quando necessario.

Calciomercato Milan, c’è un nome nuovo in arrivo: Junior Messias dal Crotone

Negli ultimi giorni sono tornati in auge i nomi di Ziyech e Vlasic, rispettivamente del Chelsea e del Cska Mosca. Il problema di entrambi è l’alto costo del cartellino che ne fanno i club di appartenenza e l’impossibilità di realizzare un prestito con obbligo o diritto di riscatto. Ecco quindi che ora il favorito per Maldini e Massara è diventato un altro. Come riportato quest’oggi anche dai colleghi di calciomercato.it, Junior Messias è balzato in testa alle preferenze rossonere. Il brasiliano del Crotone è stato una delle rivelazioni dello scorso anno, tanto che i calabresi hanno sparato alto alle richieste di Atalanta e Fiorentina ad inizio estate: 10 milioni di euro. L’opportunità di vestire il rossonero, però, sta portando il ragazzo a forzare la mano per la cessione e un accordo tra le due società può essere comodamente trovato, anche con l’inserimento di qualche giovane. La retrocessione in Serie B dei pitagorici rende impossibile la permanenza del giocatore di maggior qualità della rosa. Per il Milan sarebbe una soluzione low cost e assai percorribile. Un colpo non sensazionale ma piuttosto funzionale per quello che serve a Pioli. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.