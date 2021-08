Brave and Beautiful, dal 13 settembre non va più in onda? Fan arrabbiati

A partire dal 13 settembre, la soap opera Brave and Beautiful non andrà più in onda. I fan sono arrabbiati: scopri le motivazioni di questa scelta Mediaset e cosa invece stanno chiedendo alcuni spettatori.

Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione invernale. Per questo motivo, dal 13 settembre, quando ricomincerà Uomini e Donne, la soap opera Brave and Beautiful non verrà più trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45. Semplicemente, il programma sembrerebbe essere scomparso dal palinsesto Mediaset.

Questo anche perchè Uomini e Donne dovrebbe occupare la fascia che va dalle 14:45 alle 16:15, e dunque non ci sarebbe più spazio per nessuna delle soap opera che di solito vengono trasmesse solo in estate. I fan del programma non l’hanno presa benissimo ed hanno fatto delle proposte a Mediaset.

Brave and Beautiful, perchè dal 13 settembre non si cambia fascia oraria piuttosto che cancellarlo?

I fan di Brave and Beautiful, la soap opera con protagonisti Cesur e Suhan, non hanno affatto preso bene che dal 13 settembre non potranno più vedere i loro beniamini in Tv. Ecco dunque, che oltre alle lamentele, sono arrivate delle proposte concrete riguardo ad una nuova fascia oraria da assegnare alla trasmissione.

Perchè non provare a far debuttare in prima serata il programma? Gli ascolti hanno premiato Brave and Beautiful per tutta l’estate: questo vuol dire che ci sono spettatori a cui piace il programma e che lo vorrebbero continuare a seguire. D’altra parte, perchè Canale 5 non dovrebbe sperimentare qualcosa di diverso dai soliti Uomini e Donne e GF Vip?