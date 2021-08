Ballando con le stelle, clamoroso addio: c’è l’annuncio di Milly Carlucci. La sua diatriba con Raimondo Todaro ha tenuto banco in queste settimane

Con l’estate che sta volgendo al termine si torna a parlare dei palinsesti tv e dei programmi che sono in procinto di tornare in prima serata. Tra gli appuntamenti più attesi della prossima stagione c’è sempre ‘Ballando con le stelle’. Lo show di Milly Carlucci è tra i più visti sul piccolo schermo e rappresenta uno dei punti di forza di Rai1. A settembre troveremo però un cast differente, con alcune uscite eclatanti e altrettanti innesti di qualità.

Due ballerine, Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen, sono in dolce attesa e rinunceranno all’edizione in arrivo. Sulle pagine di DiPiù, Milly Carlucci si è detta felicissima per loro: “Si ingrandisce la famiglia di Ballando“. La conduttrice è tornata poi a parlare di Raimondo Todaro, coreografo presente nel format fin dall’esordio nel 2005. Il suo addio sta facendo discutere e non poco nelle ultime settimane e il botta e risposta con la Carlucci ha lasciato alcuni strascichi.

Ballando con le stelle, clamoroso addio: Raimondo Todaro è definitivamente fuori

Il suo passaggio ad ‘Amici‘ inizialmente non era andato giù alla madrina di Rai1, che però ha deciso di chiudere la diatriba.

“Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto, ovvero che gli auguro un grande in bocca al lupo. Ora non ci penso più, stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle. In quell’occasione sceglieremo sia ballerini amatoriali da lanciare sia nuovi professionisti da inserire. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.

Una grossa sorpresa potrebbe essere rappresentata dalla presenza di Marcell Jacobs, fresco vincitore della medaglia d’oro olimpica nei 100 metri a Tokyo. La presentatrice ha confermato di averlo contattato: “Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male, non ci poniamo limiti. Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”.