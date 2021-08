Antonino Cannavacciuolo, lezione magistrale: “Non è una moda”

Antonino Cannavacciuolo è pronto per tornare in tv e impartisce a tutti una lezione magistrale: “Questa non è una moda”

Tutto pronto per il suo grande ritorno in tv anche se per la prossima edizione di Masterchef Italia dovremo aspettare i prossimi mesi. Ma intanto Antonino Cannavacciuolo ricomincerà le sue lezioni di cucina e di vita con la terza edizione di ‘Antonino Chef Academy‘.

Sei le puntate previste, dal 29 agosto alle 21.15 su Sky Uno ma anche su Sky Go e in streaming su Now. A partecipare, come nelle passate edizioni, dieci giovani cuochi con età compresa fra 18 e 23 anni impegnati in un talent show speciale perché in gioco c’è il loro futuro sotto gli occhi esperti di uno chef con 2 stelle Michelin.

Il migliore in assoluto vincerà l’ingresso nel suo ristorante di punta, il Villa Crespi di Orta San Giulio. Ma come ammette lo steso Antonino, anche altri ragazzi che sono passati dal programma negli anni passati hanno poi trovati un posto nei ristoranti di suoi colleghi famosi, perché hanno dimostrato qualità.

Antonino Cannavacciuolo, lezione magistrale: il suo consiglio ai giovani chef

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, uno degli chef più amati in Italia ha spiegato di aver sempre puntato sui giovani anche se non è facile farsi capire e seguire. Ma quando succede, è una soddisfazione enorme anche per lui.

Lo scopo del talent però è quello di formare non solo cuochi, ma veri imprenditori della cucina. E se deve dare un consiglio a tutti quelli che vogliono intraprendere questa strada “direi di non farlo per moda, per divertimento o perché lo hanno visto in tv. È una dote, è un qualcosa che devi sentire dentro, che ti fa mancare il fiato. Poi suggerirei di avere amore, passione, curiosità e rabbia. Motivazioni che possono nascere anche in famiglia”.