Le anticipazioni di Beautiful rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il motivo di tale successo è dovuto alla trama avvincente che ogni giorno si arricchisce di numerosissimi colpi di scena proprio come nel prossimo episodio in onda alle 14.05 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful, rivelazione sconvolgente: amara verità

Le ultime anticipazioni americane segnalano che la giovane Forrester partirà insieme a Hope per motivi lavorativi. Prima della partenza però chiederà a John Finnegan di proteggere Hayes e Kelly a casa. Al ritorno si ritroverà di fronte a una spiacevole sorpresa: accadrà nei prossimi giorni, poco dopo il matrimonio con Finn.

Steffy ritrova la serenità con il medico e dà alla luce il loro bambino e insieme decidono di convolare a nozze. Felici festeggiano insieme ai loro familiari e, nel corso dei festeggiamenti, ecco che arriva Sheila, con una notizia sconvolgente: la donna rivela a Finn di essere lei la sua mamma biologica.

In segreto, Finn sente telefonicamente Sheila. Non riesce a starle lontano, in quanto vorrebbe conoscerla meglio. Nel frattempo, la dark lady inizia a tenere sotto ricatto Jack Finnegan. Quest’ultimo si rivelerà essere il padre biologico di Finn, ma sua moglie Li non conosce tutta la verità.