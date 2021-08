Amici 20, Rosa Di Grazia svela tutta la verità: “Adesso va così”

Amici 20, Rosa Di Grazia svela tutta la verità dopo le continue indiscrezioni degli ultimi giorni sulla sua vita privata: “Adesso va così”

Forse è stato bello crederci, almeno per i fan della coppia, ma la verità è un’altra. Denny e Rosa Di Grazia all’interno della scuola di Amici 20 hanno fatto battere il cuore per le loro doti di cantante e ballerina ma anche per la loro storia d’amore. Una storia interrotta improvvisamente alla fine del programma e che adesso molti speravano di poter rivedere.

Lei nei giorni scorsi ha messo tre cuoricini durante una diretta Instagram del cantante torinese. E lui ha intonato una nota canzone di Tiziano Ferro, ‘Potremmo ritornare’ mentre sullo sfondo scorrevano immagini della coppia nel periodi di Amici 20. ma come stanno veramente le cose tra i due ragazzi?

Lo ha spiegato la ballerina campana rispondendo ai suoi follower e le sue parole sono chiarissime. “Sono innamorata? Attualmente no. Preferisco tenere fuori la mia vita privata da quella artistica. Credo nell’amore? Sì, quello vero”. Una frase che è sembrata anche una chiara allusione a quello che è successo negli ultimi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROSA DI GRAZIA (@rosadigrazia.official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier, indiscrezione bomba: “Nuovo programma in prima serata”

Amici 20, Rosa Di Grazia svela tutta la verità: ecco quali sono i suoi programmi per il futuro

Quindi forse è vero che Deddy ci sta ripensando e magari spera in una nuova occasione, ma almeno per il momento da parte della sua ex non ci sono aperture. Rosa nella diretta ha anche spiegato di essere cresciuta molto negli ultimi mesi anche grazie alle critiche e ai commenti, non però quelli degli haters.

Rosa è concentrata sulla sua crescita professionale e pensa di essere soltanto all’inizio di un percorso che la porterà molto lontano anche se rimane ancorata alla realtà. Nessuna rivelazione invece sui rumors che la vorrebbero nel corpo di ballo della prossima edizione di Amici. Ma presto scopriremo la verità.