Allegri, pesanti insulti sui social: Ambra Angiolini su tutte le furie!

Pesanti critiche e insulti sui social per Massimiliano Allegri. La sua compagna Ambra Angiolini non ci sta, e risponde inferocita ad un hater

Sono ore complicate per Massimiliano Allegri, finalmente tornato in panchina a distanza di due anni con la sua Juventus ma che già se la deve vedere con le prime battute d’arresto. 2-2 contro l’Udinese in rimonta, anche e soprattutto a causa della giornata storta di Szczesny in porta.

Ma non è finita qui. Come alla maggior parte dei personaggi pubblici succede, anche il tecnico livornese non è esente dagli insulti sui social. La compagna Ambra Angiolini però non ci sta, e ha risposto infuriata ad un hater.

Allegri, la risposta di Ambra Angiolini ad un hater

Ci ha pensato Ambra Angiolini a difendere il compagno Massimiliano Allegri dagli insulti sui social, rispondendo inferocita ad un hater del tecnico livornese. “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?” chiede l’utente. “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno st****o” la risposta dell’attrice.

Inutile dire che la sua reazione è subito diventata virale, con migliaia di like sotto al commento. Se l’allenatore dovrà pensare a risolvere i problemi della sua Juve, ci pensa la Angiolini a difenderlo dai commenti negativi.