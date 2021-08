WhatsApp, che paura per gli utenti: sta accadendo tutto in queste ore

Grande paura per tutti gli utenti di WhatsApp intimoriti dall’ennesima fake news. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sull’applicazione di messaggistica.

Sono tantissime le funzioni che contraddistinguono WhatsApp rispetto ad altre applicazioni di messaggistica. Però un grande problema del colosso di Menlo Park è la diffusione delle fake news al suo interno. Infatti, specie in periodo di Covid-19, sono sempre tante le notizie false girate ai contatti in rubrica. L’ultima fake news riguarderebbe dei presunti effetti collaterali del vaccino di Pfizer/BionTech.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Spotify fa felici gli utenti in Italia: nuova funzione in anteprima

Stando alla notizia falsa riportata da diversi utenti dell’applicazione tale vaccino porterebbe degli effetti che porterebbe diversi effetti collaterali anche letali. Ovviamente nulla di tutto questo è vero e la notizia non avrebbe alcun fondamento scientifico. Ricordiamo quindi di verificare sempre le fonti dalla quale arrivano le notizie. Infatti proprio durante la campagna vaccinale sono tantissime le fake news del genere diffuse all’interno dell’app.

WhatsApp, come trasformare l’applicazione in un notepad: trucco facile e veloce

Sono sempre tantissime le novità presenti all’interno di WhatsApp. L’applicazione di messaggistica di Menlo Park si distingue non solo per le sue funzioni, ma anche per i trucchi che possono essere applicati al suo interno. Infatti l’ultimo trick permette di trasformare la chat in un vero e proprio notepad. Andare ad applicare questo trucco è semplicissimo ed avremo bisogno dell’ausilio di due nostri contatti fidati.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite ha un piano rivoluzionario: “Vogliono rimanere solo loro”

Infatti con l’aiuto di due nostri amici o parenti l’utente dovrà creare una chat di gruppo. Successivamente l’amministratore dovrà eliminare un contatto, mentre il secondo dovrà uscire dalla chat di gruppo autonomamente. Una volta che sarete rimasti da soli all’interno della chat avrete trasformato WhatsApp in un notepad. Infatti questa chat potrà essere usata come promemoria o come vero e proprio diario personale.