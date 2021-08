Uomini e Donne, Gemma Galgani senza freni: “Tina Cipollari deve smetterla”

Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista in prossimità dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne: non ha risparmiato anche una stoccata a Tina Cipollari, con cui di sicuro ci saranno di nuovo scintille.

Manca ormai davvero poco al ritorno di Uomini e Donne in Tv: la data di inizio ufficiale non è ancora prevista, ma dovrebbe essere fra il 13 settembre ed il primo giorno di ottobre. Gemma Galgani, uno dei personaggi più amati del programma, ha voluto parlare del suo ruolo nel programma, non risparmiando una frecciata a Tina Cipollari.

Parlando con Uomini e Donne Magazine, Gemma ha ricordato come il momento migliore per lei nella trasmissione sia stato il provino di “Flashdance“. Questo per due motivi: perchè la danza ha sempre ricoperto una parte importante della sua vita e perchè il film rappresenta l’importanza di sapersi rialzare nella vita ogni volta che si cade.

Ecco il video della performance di Flashdance di Gemma Galgani:

Gemma Galgani, che stoccata a Tina Cipollari: ecco tutti i consigli per l’opinionista

Gemma ha anche dato una serie di consigli a Tina, facendo subito capire che anche quest’anno in studio le due faranno scintille. Innanzitutto, Tina dovrebbe imparare a variare i suoi argomenti, che sono monotoni e sempre gli stessi. Inoltre, dovrebbe smetterla di tirare fuori pettegolezzi su di lei e ricorrere alle offese.

Gemma, che ha sottolineato i pro ed i contro del suo carattere spontaneo, ha poi completato l’affondo: “Le consiglio di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala“.