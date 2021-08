Udinese-Juventus 2-2: voti, highlights e tabellino, Ronaldo è un caso

Udinese-Juventus 2-2: voti, highlights e tabellino, Allegri torna ma non ritrova la via dei tre punti e l’assenza di Ronaldo è un caso

Udinese-Juventus 2-2: “Non gioco più. me ne vado”. Comincia così lo strano pomeriggio della Juventus a Udine e a cantarle a tutti è Cristiano Ronaldo che sparisce dalla formazione titolare di Allegri. Scelta tecnica concordata con l’allenatore, spiega Pavel Nedved, Scelta di mercato invece ipotizzano tutti gli altri, perché il portoghese sta cercando un’altra sistemazione.

Nonostante questo però la squadra di Allegri è partita subito fortissimo, passando dopo nemmeno 3 minuti con il tocco felpato di Dybala servito da Bentancur e ha raddoppiato con una splendida azione personale di Cuadrado,

Ad inizio ripresa però cambia tutto: errore di Szczesny che respinge male e travolge Arslan in area, Pereyra trasforma il rigore. Poi due pali con Morata e Bentancur, ma anche Ronaldo in campo nell’ultima mezz’ora e spazio nel finale anche per Chiesa. Ma torna protagonista Szczesny che regala a Deulofei il gol del 2-2 (il Var conferma). Finita? No, perché CR7 con uno stacco strepitoso segna il 3-2, ma l’arbitro annulla per fuorigioco evidenziato dal Var.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare sempre più in salita: c’è la chiusura!

Udinese-Juventus: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 3′ pt Dybala (J), 11′ pt Cuadrado (J), 6′ st rig. Pereyra (U), 38′ st Deulofeu (U).

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6, Nuytinck 6.5, Samir 6 (48′ st Zeegelar sv); Molina 7, Arslan 6.5 (35′ st Jajalo sv), Walace 6, Makengo 6 (12′ st Deulofeu 6.5), Udogie 5.5 (12′ st Stryger Larsen 6); Pereyra 7, Pussetto 6 (35′ st Okaka sv). Allenatore: Gotti 6.5.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 4; Danilo 6, De Ligt 65, Bonucci 6, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6.5 (45′ s.t. Locatelli sv), Ramsey 5.5 (14′ st Chiellini 6), Bernardeschi 6 (15′ st Kulusevski 5.5); Cuadrado 7 (29′ st Chiesa 6.5), Morata 6 (15′ st Ronaldo 6.5), Dybala 7. Allenatore: Allegri 6.5.

NOTE: ammoniti Walace (U), Szczesny, Kulusevski, Ronaldo (J).

CLICCA QUI PER GUARDARE IN ANTEPRIMA GLI HIGHLIGHTS DI UDINESE-JUVENTUS