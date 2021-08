Udinese-Juventus, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Tutto pronto per la prima stagionale della Juventus che sfiderà l’Udinese. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta e streaming gratis.

Alle 18:30 parte la nuova stagione della Juventus, pronta ad inaugurare l’Allegri Bis contro l’Udinese. I bianconeri dopo il 3-0 nell’amichevole in famiglia contro l’Under 23 sono pronti a lottare per riportare lo scudetto a Torino. Infatti in molti valutano i bianconeri come la favorita alla conquista della vittoria finale. Inoltre la Vecchia Signora si è rinforzata sul mercato anche in chiave futura con gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli.

Dall’altra parte troviamo un Udinese che sul mercato ha perso due dei suoi giocatori migliori come l’estremo difensore Juan Musso ed il fantasista Rodrigo De Paul. Quindi i ragazzi di Gotti sono la vera e propria incognita del campionato. I friulani puntano ad una salvezza tranquilla nonostante la rosa sembra essersi indebolita. Andiamo quindi a vedere dove seguire Udinese-Juventus in streaming gratis.

Udinese-Juventus, streaming gratis: Sky o DAZN?

Il match tra Udinese e Juventus sarà offerto in esclusiva da DAZN che ha avquistato i diritti di tutte le partite di Serie A per il prossimo triennio. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX. Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il commento della garà sarà affidato a Ricky Buscaglia, mentre la seconda voce sarà Francesco Guidolin. A bordocampo invece ci sarà Tommaso Turci. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere come scenderanno in campo le due squadre impegnate nel match della Dacia Arena.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni: così scenderanno in campo

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka. ALLENATORE: Luca Gotti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALLENATORE: Massimiliano Allegri.