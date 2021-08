Nuovo omaggio a Raffaella Carrà a due mesi dalla sua scomparsa. È stato realizzato interamente con le sue canzoni.

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori e nella televisione mondiale. La showgirl, conduttrice, ballerina e cantante era molto conosciuta anche al di fuori dei confini italiani come testimonia la dedica da Madrid: una piazza ha preso il nome della star italiana “per rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni, in particolare per la comunità LGTB+“.

Anche in Italia sono state lanciate diverse proposte per omaggiarla ma, secondo quanto riportato da CheTvFa, l’omaggio più sorprendente è Ballo Ballo di Nacho Álvarez, musical spagnolo interamente realizzato con le canzoni di Raffaella Carrà che andrà in onda sabato 4 settembre in prima serata su Rai1, preceduto da uno speciale TecheTecheTe intitolato “Raffaella, forte forte forte“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici, indiscrezione super: arriva il figlio di un cantante famoso nella scuola?

Raffaella Carrà, nuovo omaggio all’icona della televisione: di cosa si tratta

Ballo Ballo è un musical ambientato negli anni ’70 in Spagna, periodo segnato da una rigida censura sui costumi. Maria, la protagonista, è una ragazza piena di vita e voglia di libertà con la grande passione del ballo. Dopo avere abbandonato il suo promesso sposo davanti all’altare di una chiesa di Roma, torna a Madrid per scoprire cosa vuole davvero dalla vita.

Maria va a vivere con la sua amica Amparo e con un colpo di fortuna riesce a entrare nel corpo di ballo del programma di maggior successo del momento, “Las noches de Rosa”. Lì si innamora di Pablo, figlio del temibile censore televisivo Celedonio, che sta seguendo le orme del padre nell’emittente televisiva.