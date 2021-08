Cinque curiosità sulla straordinaria fiction che ha fatto breccia nel cuore di tantissimi italiani.

I Cesaroni è una serie televisiva italiana prodotta dalla Publispei per RTI. Dal 2007, anno in cui per la prima volta è andata in onda, ha subito registrato numeri da record che l’hanno portata ad essere la serie più amata dai telespettatori. Ispirata alla serie iberica Los Serrano, in Spagna ha ottenuto ottimi risultati di share e molti riconoscimenti, tra cui il Premios Ondas nel 2004 come miglior serie dell’anno. Una trama originale, quindi, che oltre all’adattamento italiano ha trovato vita anche in Portogallo (Os Serranos), in Repubblica Ceca (Horákovi), in Grecia (Ευτυχισμένοι μαζί), in Turchia (Ilk Askim) e in Serbia (Синђелићи).

I Cesaroni, 5 curiosità sulla fiction che nessuno sapeva: da non credere!