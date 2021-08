Gianni Morandi, terribile confessione: il racconto lascia tutti senza parole

Gianni Morandi torna a parlare ed il suo racconto ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Andiamo a vedere le dichiarazioni del cantante.

Sono passati diversi dal terribile incidente che ha coinvolto Gianni Morandi. Infatti il cantante si è ustionato il braccio ed una mano, mentre bruciava delle sterpaglie nella sua casa di campagna. Proprio a causa dell’incidente, Gianni fu ricoverato all’ospedale di Cesena nel reparto ustioni, per rimettere a posto la mano infortunata. Ancora oggi il cantante sta continuano la riabilitazione della mano, messa quasi fuori uso in seguito alle ustioni.

La popstar italiana ha rivelato dei dettagli riguardante questo periodo durante un’intervista al settimanale Telepiù. Come al solito Morandi ha sempre cercato di mantenere una vena positiva anche durante il suo periodo nel nosocomio cesenate, tanto da ritenersi fortunato quando vedeva gli altri pazienti all’interno dell’ospedale. Gianni poi, senza troppi giri di parole, ha rivelato di aver rischiato la morte e che l’unica sofferenza di avere la mano fasciata è il non poter suonare la sua chitarra.

Gianni Morandi e quella confessione durante l’intervista: “Ho rischiato di morire”

Dopo l’incidente avuto, Gianni Morandi ha passato moltissimo tempo in convalescenza. Per il cantante è stata una sofferenza quasi doppia, visto che non ha potuto nemmeno partecipare a concerti o esibizioni. A fargli vivere un momento di leggerezza ci ha pensato Lorenzo Jovanotti, che gli ha proposto un brano per l’estate. Morandi ha accettato senza troppi dubbi ed il brano ‘Allegria‘ sta riscuotendo un successo notevole.

In merito al collega, Gianni ha rivelato: “La trovo una persona super positiva. Mi sento molto vicino a lui, da sempre. Anche io sono così, non sono un piagnone“. Infine Morandi ha rivelato che aveva parlato con Mediaset anche per la quarta stagione de ‘L’Isola di Pietro‘. Tuttavia tra Covid ed incidente, alla fine, non se n’è più parlato con Mediaset che per ora ha accantonato il progetto.