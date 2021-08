GF Vip, Dayane Mello sente la mancanza di Dayla: la dedica struggente

Dayane Mello ha fatto una dedica nostalgica dove esprime la sua mancanza di Dayla, nata ai tempi del GF Vip. Scopri cosa ha fatto la modella brasiliana e guarda la foto della dedica.

Dayane Mello ha attraversato diversi momenti difficili negli ultimi mesi. Prima la morte del fratello, che era malato. Poi, è arrivata anche la morte della madre, con cui aveva un rapporto burrascoso. Fortunatamente, ha raccontato di essersi riuscita a chiarire con sua madre prima che morisse.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, è tutto pronto: la casa è completamente rinnovata e c’è una novità

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, incredibile indiscrezione: doppia sorpresa nel cast

In questi momenti difficili, Dayane Mello ha avuto una persona conosciuta al GF Vip che le è sempre stata vicino. Si tratta proprio di Giulia Salemi, con cui è nata una bella amicizia dentro la casa. La fidanzata di Pretelli preparava al fratello di Dayane da mangiare, lo pettinava e lo accudiva dopo il brutto incidente stradale.

Dayane Mello, il ringraziamento a Giulia dopo il GF Vip

Non sorprende che Dayane Mello, durante e dopo l’esperienza al GF Vip, si sia affezionata a Giulia Salemi o ad altri inquilini come Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana è anche stata la prima ospite del programma televisivo di Giulia, “Salotto Salemi”: lei si è dichiarata orgogliosa e onorata di essere stata ospite della sua “gatta persiana“.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, ex vincitore cambia vita: “Ho visto la morte negli occhi”

Mentre Giulia si gode la sua vacanza con Pierpaolo Pretelli in Grecia, Dayane Mello, che si trova in Brasile, deve aver sentito la sua mancanza. Ecco dunque che ha creato un collage di foto di lei e della sua amica Giulia Salemi, con cui ha creato una Storia su Instagram. Ha anche coniato un neologismo per esprimere la loro unione: Dayla.

Ecco la Storia pubblicata su Instagram da Dayane Mello: