Fortnite fa le cose in grande: il nuovo trailer svela una novità spettacolare

Ci ha pensato direttamente Epic Games a togliere ogni dubbio con l’ultimo nuovo trailer: c’è una novità pazzesca in arrivo su Fortnite

Fortnite sta continuando a lavorare a diverse novità. Alcune potrebbero arrivare già in queste ultime settimane della stagione 7, mentre altre daranno il via alla nuova spettacolare season.

Nell’attesa, leaker e dataminer si stanno dando da fare per svelare in anteprima alcune delle tantissime aggiunte che potrebbero arrivare. Si parla sia di eventi e tornei esclusivi che – e non poteva essere altrimenti – di nuove spettacolare skin. Ce n’è una da poco svelata con un trailer ufficiale.

Fortnite, arriva Mecha Morty: c’è il trailer ufficiale

Con un brevissimo trailer pubblicato sui canali social di Fortnite, Epic Games ha finalmente annunciato l’arrivo di Morty della serie TV di Adult Swim Rick & Morty. La skin si chiamerà Mecha Morty e, come si può vedere dalle immagini, vedrà il protagonista dello show a bordo di un costume ad esoscheletro.

Dopo Rick, dunque, anche l’altro personaggio del duo entra a far parte del battle royale numero uno al mondo. Disponibile nel Negozio, lo potete acquistare con i vostri V-Bucks a disposizione. Presenti anche uno zaino, una copertura e un piccone.