Federica Panicucci, falsa partenza: l’indiscrezione che gela tutti i fan

Federica Panicucci, falsa partenza: la conduttrice toscana sta preparando il suo ritorno in tv, ma le novità non sono positive

Alla presentazione dei palinsesto Mediaset per la prossima stagione televisiva tutti i fan di Federica Panicucci hanno tirato un sospiro di sollievo. Nonostante le voci contrastanti sul futuro di Mattino Cinque, il programma è stato regolarmente confermato e programmato senza dubbi.

Solo che non ci sono certezze per il programma di approfondimento e intrattenimento condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Secondo i piani la prima puntata della nuova stagione doveva essere in calendario lunedì 6 settembre e invece slitterà di almeno due settimane.

A sostituirlo, come è successo nelle ultime settimane su Canale 5, sarà ancora Morning News condotto da Simona Branchetti e la conferma è arrivata via social direttamente dalla giornalista romagnola. Una promozione sul campo che però conferma anche le ombre nere che si stagliano sul futuro della Panicucci e Mediaset e in particolare per quella fascia mattutina.

Federica Panicucci, falsa partenza: la clamorosa decisione di Canale 5 non piace ai fan

Morning News, partito dal nulla, ha fatto registrare punte di ascolti superiori al 15% di share. Ma soprattutto, come spiega il quotidiano ‘Il Tempo’, farebbe risparmiare moltissimo all’azienda. Una puntata con la Branchetti costa circa 3000 euro, mentre una di Mattino Cinque almeno dieci volte tanto e quindi per contenere i costi l’azienda potrebbe scegliere la soluzione low cost.

La scelta delle due settimane in più da parte di Mediaset non è casuale perché il 13 settembre partiranno su Rai 1, UnoMattina e Storie Italiane, diretta concorrenza di Mattino Cinque. E se Morning News confermasse i suoi numeri, potrebbe arrivare un clamoroso cambio in corsa. Secondo ‘Il tempo’, la Panicucci avrebbe reagito malissimo alla notizia (parla di un mancamento della conduttrice) ma è pronta a dare battaglia. E i suoi fan tremano.