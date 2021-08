Incredibile ma vero. Epic Games aveva in mente di portare le esclusive PlayStation anche su PC con un’idea rivoluzionaria

Il fiore all’occhiello di PlayStation sono senza dubbio le sue esclusive. Da sempre considerate le migliori sul mercato, hanno spinto milioni di giocatori ad acquistare una console Sony rispetto che ad una Microsoft o ad un PC da gaming.

Ed è proprio su questo punto che, stando ad un documento confidenziale emerso con la causa legale tra Epic Games ed Apple, voleva lavorare la software house creatrice di Fortnite. Sì perché pare che, nelle idee dell’azienda, ci fosse quella di portare le esclusive PlayStation su PC.

Esclusive PlayStation su PC, tutti i dettagli

È stata The Verge a pubblicare in anteprima il documento che attesta la volontà passata di Epic Games di portare le esclusive PlayStation anche su PC. Si parlava addirittura di una offerta da ben 200 milioni di dollari per accaparrarsi tra i quattro e i sei titoli in esclusive per il suo store digitale.

Tra questi, i “papabili” pare fossero – tra gli altri – Horizon: Zero Dawn e Days Gone. Come tutti sappiamo, però, alla fine non se n’è più fatto nulla.