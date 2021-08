Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi, ha fatto una confessione ai suoi followers.

Daniela Martani è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta dalla moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi. In Honduras con gli altri concorrenti del programma non aveva instaurato un bellissimo rapporto, infatti lei affermava di essere discriminata dagli altri perché vegana.

Dopo l’Isola Daniela, conosciuta da tutti come una grande amante degli animali e per le numerose lotte animaliste ma anche per la sua posizione no vax, al ritorno dalle Honduras ha ritrovato la quiete, o almeno in parte. Lei è altruista e si prodiga sempre per il prossimo. L’ultimo post su Instagram, difatti, testimonia quanto abbia a cuore la salute di tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Gianni Morandi, terribile confessione: il racconto lascia tutti senza parole

Daniela Martani, confessione dell’ex naufraga: “Il problema si è ripresentato”

Su Instagram l’ex naufraga ha confessato ai suoi followers di soffrire di dermatite. Daniela Martani, reduce dall’esperienza vissuta nel noto reality show Isola dei Famosi, ha parlato con coloro che la seguono su Instagram di un problema di cui soffre: “Volevo condividere con voi una cosa che ho notato potrebbe essere di aiuto per altre persone che soffrono del mio stesso problema. Io ho la dermatite seborroica dietro la nuca, ed è un continuo prurito”.

Poi ha proseguito parlando dei giorni trascorsi in Honduras: “Quello che ho notato è che quando sono andata all’Isola dei Famosi il problema si era notevolmente ridotto. Io avevo attribuito la quasi risoluzione della problematica all’acqua del mare, al sole, invece mi sono accorta di no”.