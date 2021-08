Calciomercato Milan, colpo clamoroso: affare da oltre 50 milioni di euro

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno lavorando ad un colpo pazzesco: operazione da oltre 50 milioni di euro, si continua a trattare

Bakayoko e Pellegri sono ormai prossimi a vestire la maglia rossonera, ma il calciomercato del Milan non è ancora finita. Manca il tanto atteso giocatore da mettere sulla trequarti, che sia dietro la punta o sulla fascia destra. Lo sanno bene Maldini e Massara, che stanno valutando possibili profili last minute.

I nomi emersi nelle ultime settimane sono diversi: da Ilicic e a Vlasic, passando per Ziyech e James Rodriguez. Ce n’è però uno che è spuntato prepotentemente nelle scorse ore e sta già facendo sognare i tifosi rossoneri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Thuram si allontana: nuova idea per l’attacco

Calciomercato Milan, si lavora al colpaccio Bernardo Silva

Un’operazione che avrebbe del clamoroso: il Milan sta lavorando per portare in Serie A Bernardo Silva. Stando a quanto riferisce il media britannico Daily Star, Jorge Mendes avrebbe proposto nei giorni scorsi il portoghese alla dirigenza rossonera. Visto l’arrivo di Grealish al Manchester City, per l’ex giocatore del Monaco una partenza non è da escludere.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo caso Donnarumma: uno dei big non rinnova!

Si tratterebbe comunque di un’operazione piuttosto onerosa. Il Milan vorrebbe chiudere con un prestito a 17 milioni di euro ed eventuale riscatto a circa 35 milioni, a cui vanno aggiunti i costi dell’ingaggio del giocatore.