L’Inter è pronta a regalare a mister Inzaghi un altro attaccante che possa fare sia il vice di Dzeko che di Lautaro Martinez.

Esordio col botto in campionato. I Campioni d’Italia in carica hanno sorpreso tutti portando a casa 3 punti contro un Genoa che non era affatto un avversario semplice da battere. I nerazzurri, orfani di Lukaku, Hakimi e Conte, non hanno fatto rimpiangere i partenti, anzi. Simone Inzaghi ha messo in campo un undici titolare che ha mostrato forse più qualità di quello degli anni passati. Dzeko e Calhanoglu sono affiatati e Vidal sembra essere rinato. Insomma, i tifosi possono mettere da parte le titubanze e continuare a sognare in grande anche perché Beppe Marotta è pronto a regalare a mister Inzaghi un altro rinforzo.

Calciomercato Inter, Thuram si allontana: nuova idea per l’attacco

Il figlio di Lilian Thuram, Marcus, sembrava a un passo dal trasferimento all’Inter quando ieri, l’attaccante francese del Borussia Moenchengladbach è uscito zoppicando con una fasciatura al 18′ del match col Bayer Leverkusen: le prime voci parlano di una possibile lesione al legamento collaterale del ginocchio destro.

Questo infortunio ha portato Beppe Marotta a virare su Correa della Lazio. El Tucu ha rifiutato la corte di diversi top club perché aspettava la chimata di Inzaghi all’Inter. La dirigenza nerazzurra, dato l’infortunio del nativo di Parma, presenterà la prima offerta ufficiale per l’argentino.