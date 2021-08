Ballando con le Stelle, Milly Carlucci cala l’asso: un nome incredibile

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci cala l’asso: per la prossime edizione al via da metà ottobre spunta un nome incredibile

Che cosa hanno in comune Igor Cassina e Fiona May, Elisa Di Francisca e Andrew Howe, Giusy Versace e Fabio Basile? Sono stati grandissimi protagonisti alle Olimpiadi e Paralimpiadi in maglia azzurra. ma hanno anche partecipato come concorrenti a ‘Ballando con le Stelle‘.

E ora Milly Carlucci ha pronto un asso da calare per la prossima edizione del talent, al via da metà ottobre. Marcell Jacobs, oggi il più amato dagli italiani. “Non mi dispiacerebbe – ha raccontato a ‘DiPiù’ – averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis, confessione inaspettata: c’entra Silvia Toffanin

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci cala l’asso e torna a parlare dell’addio di Raimondo Todaro

Nell’intervista Milly Carlucci ha anche parlato più in generale di quello che succederà nella prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, al via da metà ottobre. In particolare è tornata sul, clamoroso addio di Raimondo Todaro che praticamente fin dalla prima edizione aveva fatto parte dei maestri di ballo.

“Sono felicissima per Ornella Veera – ha spiegato – perché come dico sempre si ingrandisce la famiglia di Ballando. Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini.

Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.