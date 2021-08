Spunta una prova che smentirebbe una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

L’ultima edizione di Temptation Island, la nona, ha entusiasmato tantissimo il pubblico da casa. Sono state diversi i protagonisti che per un motivo o per un altro hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, e tra questi sicuramente vanno inseriti Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Lei aveva provato un sincero interesse per il tentatore Davide Basolo, mentre lui era attratto dalla tentatrice Carlotta Adacher. Nelle ultime ore però ci sono stati diversi aggiornamenti da entrambe le parti.

Jessica non è più single ma non è legata al tentatore Davide, mentre sul suo ex compagno Alessandro stanno circolando diverse voci. La tentatrice aveva smentito tutto nei giorni scorsi ma nelle ultime ore è spuntata fuori una prova che non lascia spazio ai dubbi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Francobolli rari, 350mila euro per un pezzo speciale: potresti averlo tu!

Temptation Island, una foto smentisce tutto ma non convince i fan: il motivo

Sembra che dopo Temptation Island 2021, Alessandro Autera e Carlotta Adacher stiano continuando la loro frequentazione. Sui social gli utenti avevano pronunciato tanto di insulti e offese alla coppia, ma nelle scorse ore Alessandro e Carlotta sono riapparsi felici e insieme.

“Nulla da scrivere. Noi sappiamo quello che siamo, chi parla per invidia resta il nulla”, ha scritto Autera nel nuovo post che lo ritrae abbracciato con l’ex tentatrice. Il loro riavvicinamento però sembra non convincere moltissimi telespettatori. C’è infatti chi crede che quest’anno i vari protagonisti del reality di Canale 5 stiano cercando fama attraverso le loro relazioni.