Temptation Island, clamorosa rivelazione: “È vero, ci frequentiamo”

Novità riguardanti una coppia di Temptation Island. Infatti la stessa dama ha ammesso di star frequentando una personalità del programma: le ultime.

Si è concluso da diverso tempo oramai Temptation Island, il programma di Canale 5 che anche quest anno ha riscosso un notevole successo. Intanto però il pubblico è curioso di sapere le vicende dei protagonisti una volta aver lasciato l’isola. Tra le coppie che hanno fatto più scalpore troviamo Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due infatti sembravano essersi avvicinati al termine del programma ed invece hanno deciso di chiudere definitivamente la loro love story.

Inoltre proprio Valentina sarebbe stata pizzicata insieme a Manuel Di Bernardo, tentatore del programma. Infatti i due sono stati paparazzati a cena insieme, con la Nulli Augusti che avrebbe confermato il flirt. Ai microfoni la Dama ha affermato: “Ci sentiamo tutti i giorni. Tra noi c’è un gran feeling“. Inoltre parlando della relazione tra i due Valentina ha ribadito: “Quello che sarà o non sarà verrà naturale“.

Temptation Island, Valentina Nulli Augusti dimentica Tommaso Eletti: cos’è successo tra i due

Tommaso Eletti sembrerebbe essere incenerito dalla nuova love story di Valentina Nulli Augusti. Infatti la gelosia ha portato l’uomo prima ad essere abbandonato dalla dama e poi addirittura ad essere dimenticato. A detta della stessa Valentina, Tommaso si è rivelato estremamente folle. Infatti la Nulli Augusti ha rincarato la dose definendo la sua ex relazione d’amore come un film dell’orrore di bassissima lega.

Valentina non ci ha pensato due volte a descrivere Tommaso come una persona che ha mostrato “follia e un delirio mentale inaspettati“. Eppure con lo stesso Eletti, la Nulli Augusti ha avuto una lunga love story senza mai accorgersi dei due caratteri così differenti. Fatto sta che a far naufragare la storia d’amore ci ha pensato senza ombra di dubbio il programma di Filippo Bisciglia, che ha ripreso anche il tradimento in mondo visione del giovane ragazzo.