Spotify fa felici gli utenti in Italia: nuova funzione in anteprima

Una nuova funzione di Spotify è disponibile in anteprima per gli utenti italiani. Ecco di cosa si tratta nello specifico

La piattaforma di streaming musicale numero uno al mondo è senza dubbio Spotify. Con un abbonamento mensile, è possibile accedere ad un catalogo praticamente infinito di brani e artisti di ogni genere ed età. Negli ultimi tempi, si sta puntando molto anche sui Podcast.

Ed è proprio in questo senso che è stata annunciata un’altra novità sensazionale che entrerà a far parte del servizio già a partire dai prossimi giorni in Italia. Per il momento si tratta di un test, che verrà dunque poi allargato anche al resto del mondo.

Spotify lancia Music + Talk: di cosa si tratta

A sorpresa, Spotify ha deciso di lanciare in anteprima per gli utenti italiani Music + Talk. Si tratta di una nuova feature dedicata ai podcast che permette ai creator di aggiungere brani integrali all’interno dei veri e propri episodi, così da alternare musica e parlato. L’aspetto positivo è che anche gli utenti Free potranno usufruirne, sebbene con anteprime di 30 secondi.

In questo video pubblicato dalla piattaforma stessa è possibile vedere come funzionerà il tutto e quali vantaggi potranno esserci tanto per i creatori quanto per gli ascoltatori di podcast.