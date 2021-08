Serena Rossi, indiscrezione sensazionale: i fan non stanno nella pelle

Una sensazionale indiscrezione ha fatto andare in tilt tutti i fan di Serena Rossi. Andiamo a vedere l’ultimo annuncio dell’attrice napoletana.

Serena Rossi sarà una delle grandi protagoniste del palinsesto Rai per la stagione 2021/22, con il ritorno dell’amata serie ‘Mina Settembre 2‘ e ‘La Sposa‘. Ma l’attrice napoletana potrebbe mettere il velo da sposa molto presto anche anche nella vita reale. Infatti come riporta il portale ‘TvMia‘ Serena ed il compagno Davide Devenuto, potrebbero convolare a nozze ben presto.

Sul portale si legge: “Serena indosserà l’abito da sposa anche nella vita: il suo compagno, l’attore Davide Devenuto, le ha chiesto di essere sua moglie“. Stando sempre al settimanale le nozze sarebbero state rimandate solamente a causa della pandemia. Inoltre recentemente l’attrice aveva affermato che il loro matrimonio si baserà sul loro volersi bene. I due infatti hanno già un figlio chiamato Diego.

Serena Rossi, pronto il matrimonio con Davide Devenuto: i prossimi impegni dell’attrice

Serena Rossi dopo l’annuncio del matrimonio sembrerebbe pronta a tornare sul piccolo schermo. L’attrice napoletana ha infatti annunciato la seconda stagione dell’amata serie ‘Mina Settembre‘. Ma non solo, la Rossi sarà protagonista anche della nuova serie Rai intitolata ‘La Sposa’ in cui Serena ha dichiarato: “Interpreto una calabrese che negli anni ’60 si unisce per procura a un veneto. Girarla è stato faticoso, stavamo sempre in mezzo alla terra, tra i maiali sotto il sole“.

Nonostante le vacanze estive, Serena è ancora sul piccolo schermo della Rai. Infatti la napoletana è visibile in tv nelle repliche della prima edizione de ‘La Canzone Segreta‘. L’anno prossimo, invece, Serena potrebbe essere vista anche sul piccolo schermo con una parte in Diabolik. Infatti Serena Rossi in merito al nuovo ruolo ha affermato: “Mi hanno dato un bel personaggio dagli occhi viola che esiste nei primi numeri di Diabolik“. Sarà un anno ricco di novità per Serena, che oltre al matrimonio adocchia già delle nuove esperienze lavorative.