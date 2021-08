Sanremo 2022, spunta un conduttore a sorpresa: “Me l’hanno proposto”

Sanremo 2022, spunta un conduttore a sorpresa per la prossima edizione al fianco di Amadeus: “Me l’hanno proposto”

Mancano ancora più di cinque mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 1° al 5 febbraio, ma l’attesa del pubblico cresce. Soprattutto perché almeno per il momento l’unico nome certo è quello di Amadeus che tornerà come conduttore e direttore artistico.

Ma chi ci sarà al suo fianco? Con il passare dei giorni cresce la suggestione per vedere finalmente umo che l’ha sempre sognato senza arrivarci. Perché a 65 anni, Gerry Scotti lo meriterebbe ampiamente nonostante lavori per la concorrenza. E in effetti lui non nega che gli piacerebbe. “Mi è stato proposto due volte – ha confessato al settimanale ‘Nuovo Tv’ ma non siamo mai arrivati ad una trattativa”.

Con Amadeus non ci sarebbero problemi, si conoscono da una vita e la stima è reciproca, In effetti Gerry ammette di essere anche stato invitato senza poterci andare e gli è dispiaciuto perché sarebbe stata una bella occasione. Per ora quindi pensa ai suoi programmi, alla ripresa di ‘Caduta Libera’ il 30 agosto. Ma se dovesse arrivare una nuova chiamata, potrebbe anche pensarci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2022, lo sportivo del momento come co-conduttore: da non credere!

Sanremo 2022, tante ipotesi al fianco di Amadeus: tutti i nomi caldi per l’Ariston

In realtà nelle ultime settimane sono tantissimi i nomi affiancati ad Amadeus per i, Festival di Sanremo 2022. Il più gettonato, anche se non ha mai fatto questo tipo di mestiere, è quello di Chiara Ferragni che mediaticamente sarebbe un bel colpo. Ma anche Elisabetta Canalis, oppure un clamoroso ritorno di Simona Ventura.

In realtà almeno per il momento Fiorello non ha ancora detto chiaramente che non accetterà più di fare coppia con l’amico Amadeus e forse la Rai sta aspettando una sua risposta. Tanto, la scelta delle canzoni andrà avanti indipendentemente dagli altri conduttori.